Яго Аспас — о Мостовом: «Лучший футболист «Сельты», которого я видел как болельщик»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о бывшем игроке команды Александре Мостовом.

36-летний испанец ответил на блиц-вопросы издания Marca. В одном из вопросов его попросили назвать лучшего футболиста «Сельты», которого он видел в качестве болельщика команды.

«Мостовой. Без сомнения», — заявил Аспас.

Россиянин выступал за «Сельту» с 1996 по 2004 год. Он провел за команду 277 матчей, забил 71 гол и сделал 22 результативные передачи. Кроме того, Мостовой играл за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». Он завершил карьеру в 2005 году.