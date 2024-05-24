Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Хави надо было оставлять. Ему пришлось выстраивать команду из молодых футболистов»

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об уходе Хави с поста главного тренера команды по окончании сезона.

«С моей точки зрения, Хави надо было оставлять. Это решение клуба. Время покажет, правильное оно или нет. В «Барселоне» не так легко работать, потому что там всегда самые высокие ожидания от болельщиков и руководства. Это клуб, который всегда борется за самые высокие места. Сейчас в команде идет смена поколения, очень много молодежи в команде. Несомненно, это положительный опыт для Хави. Он пришел в такое время, когда основные игроки ушли из клуба. Ему пришлось выстраивать совершенно другую команду из молодых футболистов, и с ними он смог стать чемпионом Испании», — сказал Глеб «СЭ».

Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Барселоны» станет Ханси Флик.

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.