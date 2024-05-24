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Сегодня, 15:45

Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Хави надо было оставлять. Ему пришлось выстраивать команду из молодых футболистов»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об уходе Хави с поста главного тренера команды по окончании сезона.

«С моей точки зрения, Хави надо было оставлять. Это решение клуба. Время покажет, правильное оно или нет. В «Барселоне» не так легко работать, потому что там всегда самые высокие ожидания от болельщиков и руководства. Это клуб, который всегда борется за самые высокие места. Сейчас в команде идет смена поколения, очень много молодежи в команде. Несомненно, это положительный опыт для Хави. Он пришел в такое время, когда основные игроки ушли из клуба. Ему пришлось выстраивать совершенно другую команду из молодых футболистов, и с ними он смог стать чемпионом Испании», — сказал Глеб «СЭ».

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Хави возглавлял «Барселону» с ноября 2021 года. В сезоне-2022/23 каталонцы выиграли чемпионат Испании и стали победителями Суперкубка страны.

Ранее стало известно, что новым главным тренером «Барселоны» станет Ханси Флик.

Перед заключительным туром ла лиги «Барселона» с 82 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Александр Глеб
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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«Барселона» объявила об уходе Хави по окончании сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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38 тур
24.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
25.05 22:00
Реал – Бетис
 - : -
26.05 15:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
26.05 17:15
Сельта – Валенсия
 - : -
26.05 17:15
Лас-Пальмас – Алавес
 - : -
26.05 22:00
Севилья – Барселона
 - : -
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Г
Александр Серлот

Александр Серлот

Вильярреал

 23
Артем Довбик

Артем Довбик

Жирона

 21
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 19
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 13
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 11
Рафинья

Рафинья

Барселона

 9
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Бетис, Осасуна

 23 2 5
Виктор Чуст

Виктор Чуст

Кадис

 21 2 3
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 28 2 3
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