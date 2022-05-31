Азар считает, что Бензема должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился мнением о том, кто должен получить «Золотой мяч».

«Думаю, равных Бензема нет. Де Брейне, Куртуа, Мане, Винисиус провели очень хороший сезон, но если учитывать все факторы, то «Золотой мяч» на 99 процентов уже у Карима.

Конечно, никогда не знаешь, как распределятся голоса, однако я думаю, что награда достанется Кариму, потому что он ее заслужил», — приводит слова Азара Marca.

В сезоне-2021/22 французский нападающий вместе с «Реалом» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. На счету Бензема 44 гола и 15 голевых передач в 46 матчах во всех турнирах.

Церемония вручения «Золотого мяча» по итогам 2022 года состоится 17 октября.