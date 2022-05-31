Эден Азар: «Полтора года у меня болит голеностоп»

Эден Азар рассказал о травме, которая мешала ему проявить себя в «Реале»

Полузащитник «Реала» Эден Азар во время встречи с фанатами по случаю завершения сезона произнес небольшую речь касательно своего будущего в клубе.

«Я никогда не думал покидать клуб, потому что я знаю, что могу внести свой вклад. Раньше я был не в лучшем состоянии, чтобы отдать себя полностью на поле, и клуб это знает. Полтора года у меня болит голеностоп.

Сейчас я имею все условия, чтобы показывать хороший футбол. У меня больше нет проблем с голеностопом и других травм. Все в порядке», — цитирует Азара Marca.

В завершившемся сезоне 31-летний бельгиец принял участие в 23 матчах «сливочных» во всех соревнованиях, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2024 года.