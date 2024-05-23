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Анчелотти: «Сильные стороны «Реала» — это конкурентоспособность и умение преодолевать любые препятствия»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ответил, какие свои сильные стороны команда проявила в сезоне-2023/24.

«Лучшие качества, которые команда показала в этом году, — это настрой, концентрация и командная работа. Я думаю, что это сыграло решающую роль в нынешнем сезоне, который получился очень хорошим, несмотря на трудности в начале. Можно сказать, что сильные стороны этой команды — это конкурентоспособность, серьезность и умение преодолевать любые препятствия», — заявил Анчелотти.

Также тренер рассказал о своей философии в работе с командой.

«Я верю в креативность игроков, когда они владеют мячом, и не хочу зацикливать их на заранее отработанных схемах. Скорее, я оставляю это на их индивидуальную инициативу», — добавил он.

Мадридский клуб набрал 94 очка за 37 туров и обеспечил себе первое место в чемпионате Испании. Также «Реал» продолжает участие в Лиге чемпионов. В финале турнира команда Анчелотти сыграет против «Боруссии».

Источник: https://madriduniversal.com/i-believe-a-lot-in-the-creativity-of-players-ancelotti-on-his-football-philosophy/
Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 37 29 7 1 87-26 94
2
 Барселона 37 25 7 5 77-43 82
3
 Жирона 37 24 6 7 78-46 78
4
 Атлетико 37 23 4 10 68-43 73
5
 Атлетик 37 18 11 8 60-37 65
6
 Р. Сосьедад 37 16 12 9 51-37 60
7
 Бетис 37 14 14 9 48-45 56
8
 Вильярреал 37 14 10 13 64-64 52
9
 Валенсия 37 13 9 15 38-43 48
10
 Алавес 37 12 9 16 35-45 45
11
 Осасуна 37 12 8 17 44-55 44
12
 Хетафе 37 10 13 14 41-52 43
13
 Севилья 37 10 11 16 47-52 41
14
 Сельта 37 10 10 17 44-55 40
15
 Лас-Пальмас 37 10 9 18 32-46 39
16
 Р. Вальекано 37 8 14 15 29-47 38
17
 Мальорка 37 7 16 14 31-43 37
18
 Кадис 37 6 15 16 25-49 33
19
 Гранада 37 4 9 24 38-72 21
20
 Альмерия 37 2 12 23 37-74 18
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24.05 22:00
Жирона – Гранада
 - : -
25.05 15:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
25.05 17:15
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
25.05 19:30
Альмерия – Кадис
 - : -
25.05 19:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
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Реал – Бетис
 - : -
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Артем Довбик

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Джуд Беллингем

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Алекс Баэна

Вильярреал

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Нико Уильямс

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Рафинья

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Чими Авила

Бетис, Осасуна

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Виктор Чуст

Кадис

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