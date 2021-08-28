«Реал» поставил «ПСЖ» ультиматум в переговорах по Мбаппе
«Реал» проинформировал «ПСЖ», что, если сделка по Килиану Мбаппе не будет согласована до конца воскресенья 29 августа, мадридский клуб откажется от нее, сообщает Le Parisien.
В «Реале» считают, что пришло время действовать, потому что после понедельника и международных встреч завершить операцию будет практически невозможно.
30 августа нападающий действительно должен присоединиться к сборной Франции перед тремя отборочными матчами ЧМ-2022 (Босния, Украина, Финляндия). В этих условиях очень сложно заключить личный контракт и пройти нужное медицинское обследование.
Спортивный директор парижан Леонардо давал понять, что «ПСЖ» отпустит Мбаппе не менее чем за 200 млн евро. Именно столько парижане заплатили за него «Монако» в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях «ПСЖ».
Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел три матча в чемпионате Франции и забил один мяч.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю