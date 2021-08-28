«Реал» поставил «ПСЖ» ультиматум в переговорах по Мбаппе

«Реал» проинформировал «ПСЖ», что, если сделка по Килиану Мбаппе не будет согласована до конца воскресенья 29 августа, мадридский клуб откажется от нее, сообщает Le Parisien.

В «Реале» считают, что пришло время действовать, потому что после понедельника и международных встреч завершить операцию будет практически невозможно.

30 августа нападающий действительно должен присоединиться к сборной Франции перед тремя отборочными матчами ЧМ-2022 (Босния, Украина, Финляндия). В этих условиях очень сложно заключить личный контракт и пройти нужное медицинское обследование.

Спортивный директор парижан Леонардо давал понять, что «ПСЖ» отпустит Мбаппе не менее чем за 200 млн евро. Именно столько парижане заплатили за него «Монако» в 2018 году. Кроме того, функционер признал, что нападающий хочет покинуть команду, но, как подчеркнул Леонардо, он сделает это лишь на условиях «ПСЖ».

Действующий контракт Мбаппе рассчитан до лета 2022 года. В текущем сезоне нападающий провел три матча в чемпионате Франции и забил один мяч.