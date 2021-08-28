Погба поручил агенту оформить переход из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
Полузащитник Поль Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», утверждает Marca.
Француз сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал». 18-летний футболист не намерен подписывать новый контракт с «Манчестер Юнайтед», а срок действующего соглашения истекает летом 2022 года.
В наступившем сезоне Погба сыграл 2 матча в АПЛ, сделав 5 результативных передач.
Поль представляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Его трансфер за 106 млн евро был рекордным на тот момент.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю