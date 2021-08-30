«Реал» постарается подписать Мбаппе следующим летом, «ПСЖ» будет стараться продлить контракт с игроком

«Реал» не смог договориться с «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе в это трансферное окно. Теперь мадридский клуб планирует ждать следующего лета, чтобы подписать игрока в качестве свободного агента, сообщает RMC Sport.

«ПСЖ» предпримет попытку продлить контракт с 22-летним французом. Напомним, что футболист уже несколько раз отказывался продлевать соглашение, которое истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» давал за француза 170 млн евро плюс еще 30 млн в виде бонусов, а самому Мбаппе готовили контракт до 2027 года с зарплатой в 35 млн евро за сезон.

Мбаппе выступает в составе ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне француз сыграл за парижский клуб 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. В составе ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции и Кубок Франции, по два раза — Кубок лиги и Суперкубок страны.