RMC Sport: «Реал» не дождался ответа от «ПСЖ» и сворачивает переговоры по трансферу Мбаппе

«Реал» так и не дождался внятного ответа от «ПСЖ» по трансферу нападающего Килиана Мбаппе. Мадридский клуб принял решение свернуть переговоры по 22-летнему французу, утверждает RMC Sport.

В «ПСЖ» не ответили на последнее предложение «Реала» в установленный дедлайн, после чего мадридцы прекратили все попытки дальнейших переговоров.

Ранее сообщалось, что «Реал» давал за француза 170 млн евро плюс еще 30 млн в виде бонусов, а самому Мбаппе готовили контракт до 2027 года с зарплатой в 35 млн евро за сезон.

Отмечается, что теперь в «Реале» намерены дождаться зимы, чтобы предложить контракт непосредственно футболисту и ожидать его перехода летом 2022 года на правах свободного агента.

Мбаппе выступает в составе ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне француз сыграл за парижский клуб 47 матчей, забил 42 гола и отдал 11 голевых передач. В составе ПСЖ он трижды выигрывал чемпионат Франции и Кубок Франции, по два раза — Кубок лиги и Суперкубок страны. Также он становился чемпионом Франции с «Монако» (2016/17).