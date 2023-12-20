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«Реал» может переключиться на другие цели, если Мбаппе не согласится на переход до конца января

Руслан Минаев
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

«Реал» обозначил дедлайн в вопросе перехода нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает журналист Ромен Молина.

Мадридцы рассчитывают договориться с 24-летним французом до конца января, в обратном случае клуб переключится на другие цели. В «Реале» уже не считают Мбаппе центральной фигурой своего проекта.

Руководство «сливочных» полагает, что линия атаки укомплектована в достаточной степени. При этом, в клубе не отказываются от потенциального подписания форварда парижан. 15 декабря As сообщал, что «Реал» не будет пытаться подписать француза любой ценой.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне Мбаппе провел 21 матч за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи.

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
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 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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Р. Вальекано – Валенсия
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Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
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Вильярреал – Сельта
 - : -
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 - : -
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Кадис – Р. Сосьедад
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Осасуна

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