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Сегодня, 12:34

«Реал» не будет пытаться подписать Мбаппе любой ценой

Алина Савинова
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«Реал» изменил позицию в отношении нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщает As, мадридский клуб по-прежнему заинтересован в 24-летнем футболисте, но не будет подписывать его любой ценой.

«Реал» дал Мбаппе время на ответ до 15 января. Если нападающий не примет предложение до этой даты, команда из Мадрида больше не будет его убеждать и откажется от сделки.

Ранее появилась информация, что Мбаппе подпишет новое соглашение с «ПСЖ» при условии, что оно будет долгосрочным.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.

Источник: https://en.as.com/soccer/real-madrid-change-stance-over-mbappe-signing-n/
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 15 9 5 1 16-6 32
3
 Монако 15 9 3 3 31-20 30
4
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
5
 Брест 15 7 4 4 19-15 25
6
 Марсель 15 6 5 4 22-16 23
7
 Ланс 15 6 5 4 19-15 23
8
 Реймс 15 7 2 6 21-21 23
9
 Нант 15 5 3 7 19-25 18
10
 Страсбур 15 4 5 6 14-20 17
11
 Гавр 15 3 7 5 13-17 16
12
 Метц 15 4 4 7 15-23 16
13
 Ренн 15 3 6 6 20-21 15
14
 Монпелье 15 3 6 6 17-20 15
15
 Тулуза 15 2 7 6 14-21 13
16
 Лорьян 15 2 6 7 20-29 12
17
 Клермон Фут 15 2 5 8 9-21 11
18
 Лион 15 2 4 9 14-27 10
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 - : -
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 - : -
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 - : -
17.12 15:00
Нант – Брест
 - : -
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 - : -
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 - : -
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 - : -
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
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Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 6
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Флориан Сотока

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Алиду Сейду

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