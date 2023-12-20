Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Альмерия на «Окко Спорт» начнется в 22.30

20 декабря «Барселона» дома на стадионе «Олимпико» сыграет против «Альмерии» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ла лиги «Барселона» — «Альмерия» пройдет в прямом эфире в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало — с 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями игры испанских команд можно в матч-центре «СЭ».

«Барселона» под рукодством тренера Хави набрала 35 очков за 17 туров, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» с 5 баллами находится на 20-й, последней строчке.

Последний раз команды играли друг с другом 26 февраля 2023 года. Тогда «Альмерия» победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре чемпионата Испании прошлого сезона.

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