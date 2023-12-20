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Сегодня, 19:00

«Барселона» — «Альмерия»: смотреть трансляцию матча испанской ла лиги

Видеотрансляция матча ла лиги «Барселона» — «Альмерия на «Окко Спорт» начнется в 22.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболисты Педри и Френки де Йонг.
Педри (слева) и Френки де Йонг.
Фото Reuters

20 декабря «Барселона» дома на стадионе «Олимпико» сыграет против «Альмерии» в матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча начнется в 21.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния ла лиги «Барселона» — «Альмерия» пройдет в прямом эфире в стриминговом сервисе «Окко Спорт». Начало — с 21.00 мск. Следить за ключевыми событиями игры испанских команд можно в матч-центре «СЭ».

«Барселона» под рукодством тренера Хави набрала 35 очков за 17 туров, занимая третье место в турнирной таблице ла лиги. «Альмерия» с 5 баллами находится на 20-й, последней строчке.

Последний раз команды играли друг с другом 26 февраля 2023 года. Тогда «Альмерия» победила каталонцев со счетом 1:0 в 23-м туре чемпионата Испании прошлого сезона.

Чемпионат Испании по футболу: новости и результаты игр, турнирная таблица и расписание, обзоры матчей и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Альмерия
ФК Барселона
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 17 14 2 1 41-20 44
2
 Реал 17 13 3 1 38-11 42
3
 Барселона 17 10 5 2 31-19 35
4
 Атлетико 17 11 2 4 35-19 35
5
 Атлетик 17 9 5 3 33-19 32
6
 Р. Сосьедад 17 8 6 3 29-18 30
7
 Бетис 17 6 9 2 19-17 27
8
 Хетафе 18 6 8 4 24-23 26
9
 Лас-Пальмас 17 7 4 6 15-14 25
10
 Валенсия 18 6 5 7 19-22 23
11
 Р. Вальекано 18 4 8 6 16-24 20
12
 Осасуна 17 5 4 8 19-26 19
13
 Алавес 17 4 4 9 14-23 16
14
 Вильярреал 17 4 4 9 23-33 16
15
 Севилья 17 3 7 7 23-24 16
16
 Мальорка 17 2 9 6 14-20 15
17
 Кадис 17 2 8 7 14-24 14
18
 Сельта 17 2 7 8 16-25 13
19
 Гранада 18 1 5 12 20-40 8
20
 Альмерия 17 0 5 12 17-39 5
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.12 21:00
Р. Вальекано – Валенсия
 0 : 1
19.12 23:30
Атлетико – Хетафе
 3 : 3
19.12 23:30
Гранада – Севилья
 0 : 3
20.12 21:00
Барселона – Альмерия
 - : -
20.12 23:30
Атлетик – Лас-Пальмас
 - : -
20.12 23:30
Вильярреал – Сельта
 - : -
21.12 21:00
Бетис – Жирона
 - : -
21.12 21:00
Кадис – Р. Сосьедад
 - : -
21.12 23:30
Алавес – Реал
 - : -
21.12 23:30
Мальорка – Осасуна
 - : -
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ЖК
Г
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 13
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 11
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 15 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 11 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 14 1 0
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