Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подпишет новое соглашение с клубом, при условии, что оно будет долгосрочным, сообщает AS.

Как утверждает источник, Мбаппе не будет заключать контракт на условиях предыдущего соглашения: два года назад он подписал двухлетний контракт с парижанами на два года с опцией продления на 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что один из главных факторов для 24-летнего игрока — долгосрочность проекта клуба.

В текущем сезоне Мбаппе провел 14 матчей в лиге 1, в которых забил 15 голов и отметился 2 результативными передачами.