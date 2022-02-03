«Реал» готов заплатить за 15-летнего форварда «Палмейраса» Эндрика не более 45 миллионов евро

«Реал» интересуется нападающим «Палмейраса» Эндриком, сообщает AS.

По информации источника, «Королевский клуб» пристально следит за 15-летним бразильцем, однако готов заплатить за него не более 45 миллионов евро. Сообщается, что «Палмейрас» планирует прописать сумму отступных в 100 миллионов евро в первом профессиональном контракте, который игрок должен подписать после наступления 16-летия. Согласно правилам трансферного рынка, форвард не сможет перейти в «Реал», пока ему не исполнится 18 лет.

В январе сообщалось, что на футболиста также претендуют «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль».