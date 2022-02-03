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Обамеянг: «Дембеле — фантастический футболист. Надеюсь, что он договорится с «Барселоной»

Обамеянг выразил надежду, что Дембеле договорится с «Барселоной»
Карен Саркисян
Корреспондент

Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ситуацию с нападающим каталонского клуба Усманом Дембеле.

«Я должен сказать правду, — приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo. —  Дембеле — фантастический футболист. Усман очень хорошо тренируется, и я как его друг надеюсь, что он договорится с «Барселоной». Но я не могу решать в этой ситуации».

Вчера, 2 февраля, каталонский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним габонцем. Соглашение нападающим рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение каталонцев с нападающим действует до конца сезона-2021/22. Ранее спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что 24-летний француз должен покинуть клуб.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20220203/1001745595/presentacion-aubameyang-directo-sigue-ultima-hora-fc-barcelona.html
Пьер-Эмерик Обамеянг
Усман Дембеле
Футбол
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3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
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 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
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 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
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 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
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 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
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 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
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 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
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 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
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 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
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 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
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Атлетик – Реал
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16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
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Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
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