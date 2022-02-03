Форвард «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ситуацию с нападающим каталонского клуба Усманом Дембеле.

«Я должен сказать правду, — приводит слова Обамеянга Mundo Deportivo. — Дембеле — фантастический футболист. Усман очень хорошо тренируется, и я как его друг надеюсь, что он договорится с «Барселоной». Но я не могу решать в этой ситуации».

Вчера, 2 февраля, каталонский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним габонцем. Соглашение нападающим рассчитано до 30 июня 2025 года.

Напомним, что Дембеле отказался продлевать контракт с «Барселоной». Нынешнее соглашение каталонцев с нападающим действует до конца сезона-2021/22. Ранее спортивный директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что 24-летний француз должен покинуть клуб.