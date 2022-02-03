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3 февраля, 23:55

«Бетис» победил «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Бетис» разгромил «Реал Сосьедад» в четвертьфинале Кубка Испании
Карен Саркисян
Корреспондент
Игроки «Бетиса».
Фото AFP

«Бетис» победил «Реал Сосьедад» (4:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

В составе гостей дублем отметился Хуанми. Еще по одному мячу забили Виллиан Жозе и Айтор Руибаль.

Таким образом, севильская команда вышла в полуфинал Кубка Испании.

Напомним, что 17 февраля «Бетис» сыграет с «Зенитом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.

Испания. Кубок. 1/4 финала
03 февр, 22:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
0:4
Бетис
Голы
Хуанми, 12 (0:1), Хуанми, 57 (0:2), Виллиан Жозе, 83 (0:3), Руибаль, 87 (0:4)
Реал Сосьедад
Ремиро Сальдуа Элустондо Айен Муньос Ле Норман Мерино Гевара (Субименди, 46 ) Сильва (Рафинья, 74 ) Ойярсабаль Янузай (Серлот, 73 ) Исак (Порту, 83 )
Бетис
Руй Силва Бартра Виктор Руис Алекс Морено Сабали Гонсалес Фекир (Родри, 88) Каналес (Хоакин, 88) Виллиам Карвалью Хуанми (Руибаль, 77) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 66)
Предупреждения
Сальдуа 82  -  Бартра 38
Судьи
Мунуэра (Испания)

Футбол
ФК Бетис
ФК Реал Сосьедад
5
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 22 15 5 2 47-20 50
2
 Севилья 22 13 7 2 34-16 46
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 21 10 6 5 36-26 36
5
 Барселона 21 9 8 4 32-23 35
6
 Р. Сосьедад 21 9 7 5 22-21 34
7
 Вильярреал 22 8 8 6 36-23 32
8
 Р. Вальекано 21 9 4 8 27-22 31
9
 Атлетик 22 7 10 5 21-17 31
10
 Валенсия 22 7 8 7 35-36 29
11
 Осасуна 22 7 7 8 22-27 28
12
 Сельта 22 7 6 9 26-25 27
13
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
14
 Гранада 22 5 9 8 26-33 24
15
 Эльче 22 5 8 9 23-30 23
16
 Хетафе 22 5 7 10 17-23 22
17
 Мальорка 21 4 8 9 17-33 20
18
 Кадис 22 3 9 10 19-36 18
19
 Алавес 22 4 5 13 16-35 17
20
 Леванте 21 1 8 12 21-43 11
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
31.05 00:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 17 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 19 1 6
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