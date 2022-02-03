«Бетис» победил «Реал Сосьедад» и вышел в полуфинал Кубка Испании

«Бетис» победил «Реал Сосьедад» (4:0) в матче 1/4 финала Кубка Испании. Встреча проходила на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне.

В составе гостей дублем отметился Хуанми. Еще по одному мячу забили Виллиан Жозе и Айтор Руибаль.

Таким образом, севильская команда вышла в полуфинал Кубка Испании.

Напомним, что 17 февраля «Бетис» сыграет с «Зенитом» в первой игре 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет в Санкт-Петербурге. Ответная встреча состоится 24 февраля в Севилье.