Президент «Вильярреала» Фернандо Роиг 21 апреля в интервью Marca высказался о президенте «Реала» и клубной Суперлиги Флорентино Пересе.

«Эгоист, эгоист и еще много раз эгоист. Он всегда думал лишь о деньгах и о своих интересах. Суперлига — это мыльный пузырь. Это афера, когда клубы получают деньги не за спортивные успехи, а за присутствие в турнире. Из чемпионата Испании никого точно выгонять не будут, не вижу смысла даже общаться об этом», — сказал Роиг.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.