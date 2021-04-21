Перес уверен в проекте европейской Суперлиги

Президент «Реала» и председатель европейской Суперлиги Флорентино Перес высказался о турнире. Во вторник, 20 апреля, шесть английских клубов отказались от участия в Суперлиге.

«Пришло время перемен, и «Реал» всегда был на передовой, когда дело касалось развития. Так было и в 1950-е, и в 1990-е годы. Это происходит и сейчас. Проект может провалиться? Все к лучшему. На нас лежит ответственность. Мы будем вести переговоры со всеми сторонами, чтобы спасти футбол», — цитирует L'Equipe Переса.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

12 топ-клубов столкнулись с волной негатива, в УЕФА обещали применить санкции к ним и игрокам. Вечером 20 апреля основатели Суперлиги провели экстренное совещание.

После «Ман Сити» официально об отказе участвовать в проекте объявили «Арсенал», «МЮ», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».