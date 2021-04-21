«Атлетико» стал первым клубом не из Англии, объявившим о выходе из Суперлиги

«Атлетико» 21 апреля на официальном сайте сообщил о выходе из клубной Суперлиги.

«Совет директоров «Атлетико», собравшись в среду утром, принял решение официально сообщить Суперлиге и остальным клубам-основателям о своем решении не принимать участие в проекте. «Атлетико» присоединился к Суперлиге в прошлый понедельник в связи с обстоятельствами, которых сегодня больше нет. Для клуба важна гармония между всеми группами, составляющими одну семью «матрасников», особенно с нашими фанатами. Основной состав и главный тренер поддержали решение руководства, понимая, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями», — сообщается в заявлении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.