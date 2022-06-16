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Перес: «В «Реале» играет лучший нападающий мира. Не должны же мы покупать Холанна, чтобы он сидел на скамейке?»

Перес рассказал, почему «Реал» не подписал Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент
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Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему клуб не подписал нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.

10 мая английский клуб объявил о переходе 21-летнего норвежца из дортмундской «Боруссии».

«В «Реале» играет лучший нападающий мира, — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Не должны же мы покупать Холанна, чтобы он сидел на скамейке? Я ничего не знаю о его отступных через два года. Сейчас нас ничто не интересует сильнее, чем формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков«.

Также президент «Реала» ответил на вопрос о том, завершилось ли летнее трансферное окно для клуба.

«Пока мы остановились, потому что у нас больше нет целей. В июле и августе нужно будет посмотреть, кто уйдет. Однажды замена для Бензема появится, но не для того, чтобы он сидел на скамейке», — сказал он.

В прошедшем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На счету 34-летнего нападающего Карима Бензема 44 гола и отдал 15 передач в 46 встречах за «Реал»

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/16/62aa57af46163fbb228b45ac.html
Карим Бензема
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Флорентино Перес
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 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
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20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
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Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Хорхе Куэнка

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