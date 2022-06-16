Перес: «В «Реале» играет лучший нападающий мира. Не должны же мы покупать Холанна, чтобы он сидел на скамейке?»
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, почему клуб не подписал нападающего «Манчестер Сити» Эрлина Холанна.
10 мая английский клуб объявил о переходе 21-летнего норвежца из дортмундской «Боруссии».
«В «Реале» играет лучший нападающий мира, — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Не должны же мы покупать Холанна, чтобы он сидел на скамейке? Я ничего не знаю о его отступных через два года. Сейчас нас ничто не интересует сильнее, чем формирование новой команды из молодых игроков и нескольких новичков«.
Также президент «Реала» ответил на вопрос о том, завершилось ли летнее трансферное окно для клуба.
«Пока мы остановились, потому что у нас больше нет целей. В июле и августе нужно будет посмотреть, кто уйдет. Однажды замена для Бензема появится, но не для того, чтобы он сидел на скамейке», — сказал он.
В прошедшем сезоне Холанн забил 29 мячей и отдал 8 результативных передач в 30 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. На счету 34-летнего нападающего Карима Бензема 44 гола и отдал 15 передач в 46 встречах за «Реал»
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|38
|26
|8
|4
|80-31
|86
|
2
|Барселона
|38
|21
|10
|7
|68-38
|73
|
3
|Атлетико
|38
|21
|8
|9
|65-43
|71
|
4
|Севилья
|38
|18
|16
|4
|53-30
|70
|
5
|Бетис
|38
|19
|8
|11
|62-40
|65
|
6
|Р. Сосьедад
|38
|17
|11
|10
|40-37
|62
|
7
|Вильярреал
|38
|16
|11
|11
|63-37
|59
|
8
|Атлетик
|38
|14
|13
|11
|43-36
|55
|
9
|Валенсия
|38
|11
|15
|12
|48-53
|48
|
10
|Осасуна
|38
|12
|11
|15
|37-51
|47
|
11
|Сельта
|38
|12
|10
|16
|43-43
|46
|
12
|Р. Вальекано
|38
|11
|9
|18
|39-50
|42
|
13
|Эльче
|38
|11
|9
|18
|40-52
|42
|
14
|Эспаньол
|38
|10
|12
|16
|40-53
|42
|
15
|Хетафе
|38
|8
|15
|15
|33-41
|39
|
16
|Мальорка
|38
|10
|9
|19
|36-63
|39
|
17
|Кадис
|38
|8
|15
|15
|35-51
|39
|
18
|Гранада
|38
|8
|14
|16
|44-61
|38
|
19
|Леванте
|38
|8
|11
|19
|51-76
|35
|
20
|Алавес
|38
|8
|7
|23
|31-65
|31
|20.05
|22:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|2 : 4
|20.05
|22:00
|
Реал – Бетис
|0 : 0
|21.05
|18:30
|
Валенсия – Сельта
|2 : 0
|22.05
|18:30
|
Эльче – Хетафе
|3 : 1
|22.05
|21:00
|
Алавес – Кадис
|0 : 1
|22.05
|21:00
|
Гранада – Эспаньол
|0 : 0
|22.05
|21:00
|
Осасуна – Мальорка
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Барселона – Вильярреал
|0 : 2
|22.05
|23:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|1 : 2
|22.05
|23:00
|
Севилья – Атлетик
|1 : 0
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|32
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|32
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9