Перес поделился мнением об отказе Мбаппе переходить в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал, что думает об отказе нападающего Килиана Мбаппе переходить в мадридский клуб.

«Он очень изменился. На него оказывали сильное давление. Он тогда уже стал другим. Но нет никого, кто был бы выше «Реала». Мбаппе — отличный футболист, он лучше остальных умеет побеждать, но это коллективный вид спорта. У нас есть ценности и принципы, которым мы не можем изменить. Думаю, его мама хотела, чтобы он стал игроком «Реала», так как это было его мечтой с детства. Слышал, что его мама была разочарована», — рассказал Перес в интервью El Chiringuito.

23-летний Мбаппе в мае подписал новое трехлетнее соглашение с «ПСЖ». Сообщалось, что француз должен был перейти в «Реал» на правах свободного агента.