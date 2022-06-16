Перес: «В будущем Винисиус точно получит «Золотой мяч», как Бензема в этом году»

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о ситуации с контрактом нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что «сливочные» и 21-летний бразилец договорились о продлении соглашения до 2026 года.

«Нет ни одной проблемы с новым контрактом Винисиуса, — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Он всегда говорил, что не хочет уходить из «Реала». Никто не хочет его продавать. Думаю, в будущем Винисиус точно получит «Золотой мяч», как Бензема в этом году. Винисиус переехал в Мадрид в 18 лет, играл за «Кастилью». Он не был тем, кого мы знаем сейчас. Винсиус становится лучше с каждым годом».

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.