Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 14:19

Перес: «В будущем Винисиус точно получит «Золотой мяч», как Бензема в этом году»

Перес считает, что Винисиус в будущем получит «Золотой мяч»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о ситуации с контрактом нападающего мадридского клуба Винисиуса Жуниора.

Ранее сообщалось, что «сливочные» и 21-летний бразилец договорились о продлении соглашения до 2026 года.

«Нет ни одной проблемы с новым контрактом Винисиуса, — приводит слова Переса Marca со ссылкой на El Chiringuito. — Он всегда говорил, что не хочет уходить из «Реала». Никто не хочет его продавать. Думаю, в будущем Винисиус точно получит «Золотой мяч», как Бензема в этом году. Винисиус переехал в Мадрид в 18 лет, играл за «Кастилью». Он не был тем, кого мы знаем сейчас. Винсиус становится лучше с каждым годом».

В прошедшем сезоне Винисиус забил 22 мяча и отдал 16 результативных передач в 52 матчах за «Реал» во всех турнирах. Нынешний контракт нападающего с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/06/16/62aa57af46163fbb228b45ac.html
Винисиус Жуниор
Карим Бензема
Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Клебо не нужен Большунов в качестве соперника
«Кто круче актер – я или Исмаилов? Мы не актеры!». Владимир Минеев — о съемках в фильме «Бультерьер», смывающейся туту и следующем сопернике
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Перес: «В «Реале» играет лучший нападающий мира. Не должны же мы покупать Холанна, чтобы он сидел на скамейке?»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 38 26 8 4 80-31 86
2
 Барселона 38 21 10 7 68-38 73
3
 Атлетико 38 21 8 9 65-43 71
4
 Севилья 38 18 16 4 53-30 70
5
 Бетис 38 19 8 11 62-40 65
6
 Р. Сосьедад 38 17 11 10 40-37 62
7
 Вильярреал 38 16 11 11 63-37 59
8
 Атлетик 38 14 13 11 43-36 55
9
 Валенсия 38 11 15 12 48-53 48
10
 Осасуна 38 12 11 15 37-51 47
11
 Сельта 38 12 10 16 43-43 46
12
 Р. Вальекано 38 11 9 18 39-50 42
13
 Эльче 38 11 9 18 40-52 42
14
 Эспаньол 38 10 12 16 40-53 42
15
 Хетафе 38 8 15 15 33-41 39
16
 Мальорка 38 10 9 19 36-63 39
17
 Кадис 38 8 15 15 35-51 39
18
 Гранада 38 8 14 16 44-61 38
19
 Леванте 38 8 11 19 51-76 35
20
 Алавес 38 8 7 23 31-65 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.05 22:00
Р. Вальекано – Леванте
 2 : 4
20.05 22:00
Реал – Бетис
 0 : 0
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 2 : 0
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 3 : 1
22.05 21:00
Алавес – Кадис
 0 : 1
22.05 21:00
Гранада – Эспаньол
 0 : 0
22.05 21:00
Осасуна – Мальорка
 0 : 2
22.05 23:00
Барселона – Вильярреал
 0 : 2
22.05 23:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 2
22.05 23:00
Севилья – Атлетик
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 32 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 32 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости