«Манчестер Сити» объявил о переходе Холанна из «Боруссии»

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил о переходе нападающего Эрлина Холанна из дортмундской «Боруссии».

Английский клуб достиг договоренности с немецким клубом о трансфере. Холанн начнет выступать за «горожан» со следующего сезона.

Ранее сообщалось, что 21-летний норвежец прошел медицинский осмотр в Брюсселе перед переходом в «Манчестер Сити».

Контракт нападающего с английским клубом будет рассчитан на пять лет, а еженедельная зарплата составит около 375 тысяч фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Холанн забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.