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Сегодня, 09:34

Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн останется в команде

Виктория Кравченко
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Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что форвард Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», продолжит играть за мадридцев в следующем сезоне.

«Гризманн останется здесь — он продолжит играть за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не проблема, когда вы планируете продолжать работу вместе», — цитирует Сересо Movistar.

В сентябре 2021 года «Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» на год с обязательством выкупа. При этом мадридский клуб имел право продлить аренду нападающего еще на сезон. Сумма выкупа француза у каталонцев — 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.movistar.es/
Антуан Гризманн
ФК Атлетико
ФК Барселона
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 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
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 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
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 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
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 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
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 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
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 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
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 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
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 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
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 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
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 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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Р. Вальекано – Леванте
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Реал – Бетис
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Винисиус Жуниор

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