Президент «Атлетико» сообщил, что Гризманн останется в команде

Президент «Атлетико» Энрике Сересо сообщил, что форвард Антуан Гризманн, права на которого принадлежат «Барселоне», продолжит играть за мадридцев в следующем сезоне.

«Гризманн останется здесь — он продолжит играть за «Атлетико» в следующем сезоне. Деньги не проблема, когда вы планируете продолжать работу вместе», — цитирует Сересо Movistar.

В сентябре 2021 года «Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» на год с обязательством выкупа. При этом мадридский клуб имел право продлить аренду нападающего еще на сезон. Сумма выкупа француза у каталонцев — 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.