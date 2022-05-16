Диего Симеоне заявил, что не покинет «Атлетико»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне сообщил, что не покинет мадридский клуб, пишет Marca.

«Здесь нечего говорить. Не беспокойтесь — мы будем здесь, как и всегда», — сказал тренер.

По данным журналиста Фабрицио Романо, руководство «Атлетико» не связывалось ни с одним тренером. В клубе уверены в Симеоне и не планируют его менять.

«Атлетико» по итогам этого сезона вышел в Лигу чемпионов. Свой пост Симеоне занимает с 2011 года. Под его руководством клуб завоевал 8 трофеев.