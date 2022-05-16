Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч»

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу того, что однажды может стать обладателем «Золотого мяча». Ранее футболист был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

«Я очень рад, это мой повод для гордости. Этот приз нелегко завоевать, так как очень много хороших игроков также достойны его.

Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», — цитирует Бензема RMC.

В этом сезоне 34-летний француз в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.