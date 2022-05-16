Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч»
Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу того, что однажды может стать обладателем «Золотого мяча». Ранее футболист был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.
«Я очень рад, это мой повод для гордости. Этот приз нелегко завоевать, так как очень много хороших игроков также достойны его.
Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», — цитирует Бензема RMC.
В этом сезоне 34-летний француз в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|37
|26
|7
|4
|80-31
|85
|
2
|Барселона
|37
|21
|10
|6
|68-36
|73
|
3
|Атлетико
|37
|20
|8
|9
|63-42
|68
|
4
|Севилья
|37
|17
|16
|4
|52-30
|67
|
5
|Бетис
|37
|19
|7
|11
|62-40
|64
|
6
|Р. Сосьедад
|37
|17
|11
|9
|39-35
|62
|
7
|Вильярреал
|37
|15
|11
|11
|61-37
|56
|
8
|Атлетик
|37
|14
|13
|10
|43-35
|55
|
9
|Осасуна
|37
|12
|11
|14
|37-49
|47
|
10
|Сельта
|37
|12
|10
|15
|43-41
|46
|
11
|Валенсия
|37
|10
|15
|12
|46-53
|45
|
12
|Р. Вальекано
|37
|11
|9
|17
|37-46
|42
|
13
|Эспаньол
|37
|10
|11
|16
|40-53
|41
|
14
|Эльче
|37
|10
|9
|18
|37-51
|39
|
15
|Хетафе
|37
|8
|15
|14
|32-38
|39
|
16
|Гранада
|37
|8
|13
|16
|44-61
|37
|
17
|Мальорка
|37
|9
|9
|19
|34-63
|36
|
18
|Кадис
|37
|7
|15
|15
|34-51
|36
|
19
|Леванте
|37
|7
|11
|19
|47-74
|32
|
20
|Алавес
|37
|8
|7
|22
|31-64
|31
|22.05
|00:00
|
Алавес – Кадис
|- : -
|22.05
|00:00
|
Барселона – Вильярреал
|- : -
|22.05
|00:00
|
Валенсия – Сельта
|- : -
|22.05
|00:00
|
Гранада – Эспаньол
|- : -
|22.05
|00:00
|
Осасуна – Мальорка
|- : -
|22.05
|00:00
|
Р. Вальекано – Леванте
|- : -
|22.05
|00:00
|
Реал – Бетис
|- : -
|22.05
|00:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
|22.05
|00:00
|
Севилья – Атлетик
|- : -
|22.05
|00:00
|
Эльче – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|27
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|17
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|17
|П
|
|
Усман Дембеле
Барселона
|11
|
|
Карим Бензема
Реал
|11
|
|
Жорди Альба
Барселона
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Хорхе Куэнка
Хетафе
|31
|2
|6
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|31
|2
|2
|
|
Уго Гильямон
Валенсия
|31
|1
|9