Футбол
Испания
Новости
Видео Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 06:30

Карим Бензема признался, что мечтает получить «Золотой мяч»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Нападающий «Реала» Карим Бензема высказался по поводу того, что однажды может стать обладателем «Золотого мяча». Ранее футболист был назван лучшим французским игроком этого сезона, выступающим за пределами страны.

«Я очень рад, это мой повод для гордости. Этот приз нелегко завоевать, так как очень много хороших игроков также достойны его.

Конечно, я мечтаю о «Золотом мяче», но получу его, если интересы команды буду ставить выше своих», — цитирует Бензема RMC.

В этом сезоне 34-летний француз в 44 матчах во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач.

Карим Бензема
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прогулял миллионное состояние и разбил сердце: невероятная история любви гимнастки Канаевой и хоккеиста
Ваноли не сдал экзамен. Показательное выступление «Спартака» перед финалом Кубка России и его итоги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суарес не смог сдержать слез во время прощания с болельщиками «Атлетико»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 37 26 7 4 80-31 85
2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
6
 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
7
 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
14
 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
15
 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
18
 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
19
 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
22.05 00:00
Алавес – Кадис
 - : -
22.05 00:00
Барселона – Вильярреал
 - : -
22.05 00:00
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 00:00
Гранада – Эспаньол
 - : -
22.05 00:00
Осасуна – Мальорка
 - : -
22.05 00:00
Р. Вальекано – Леванте
 - : -
22.05 00:00
Реал – Бетис
 - : -
22.05 00:00
Р. Сосьедад – Атлетико
 - : -
22.05 00:00
Севилья – Атлетик
 - : -
22.05 00:00
Эльче – Хетафе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 11
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 31 2 6
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 31 2 2
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости