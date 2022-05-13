Де Йонг не хочет покидать «Барселону», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб, сообщает Cadena SER.

По информации источника, несмотря на предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ», 25-летний нидерландец ни с кем не договорился, так как хочет остаться в «Барселоне».

Отмечается, что полузащитник не желает переходить в клуб, который не будет играть в Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.