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Де Йонг не хочет покидать «Барселону», несмотря на интерес «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не хочет покидать каталонский клуб, сообщает Cadena SER.

По информации источника, несмотря на предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Баварии» и «ПСЖ», 25-летний нидерландец ни с кем не договорился, так как хочет остаться в «Барселоне».

Отмечается, что полузащитник не желает переходить в клуб, который не будет играть в Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» хочет купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Йонг забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач в 45 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://cadenaser.com/nacional/2022/05/12/frenkie-de-jong-quiere-seguir-en-el-barca-pese-al-interes-de-manchester-united-cadena-ser/
Френки де Йонг
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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