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Сегодня, 16:28

«Атлетико» может отказаться от продления аренды Гризманна у «Барселоны» на второй год

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Атлетико» летом, сообщает COPE.

По информации источника, мадридский клуб может отказаться от продления аренды 31-летнего француза из «Барселоны» на второй год.

При этом, Атлетико" уже проинформировал нападающего об этом.

Отмечается, что уход Гризманна из клуба, который получает около 18 миллионов евро в год, может помочь мадридцам облегчить зарплатную ведомость.

Напомним, в сентябре 2021 «Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» на год с обязательством выкупа. При этом мадридский клуб имел право продлить аренду нападающего еще на сезон. Сумма выкупа француза у каталонцев — 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/noticias/atletico-plantea-seguir-con-griezmann-20220512_2080008
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
ФК Барселона
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 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
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Атлетико – Севилья
 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
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Винисиус Жуниор

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Барселона

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Карим Бензема

Реал

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