«Атлетико» может отказаться от продления аренды Гризманна у «Барселоны» на второй год

Нападающий Антуан Гризманн может покинуть «Атлетико» летом, сообщает COPE.

По информации источника, мадридский клуб может отказаться от продления аренды 31-летнего француза из «Барселоны» на второй год.

При этом, Атлетико" уже проинформировал нападающего об этом.

Отмечается, что уход Гризманна из клуба, который получает около 18 миллионов евро в год, может помочь мадридцам облегчить зарплатную ведомость.

Напомним, в сентябре 2021 «Атлетико» арендовал Гризманна у «Барселоны» на год с обязательством выкупа. При этом мадридский клуб имел право продлить аренду нападающего еще на сезон. Сумма выкупа француза у каталонцев — 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гризманн забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в 37 матчах во всех турнирах.