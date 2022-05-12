«Манчестер Юнайтед» намерен купить де Йонга у «Барселоны» за 80 миллионов евро

Полузащитник Френки де Йонг в летнемм трансферное окно может сменить «Барселону» на «Манчестер Юнайтед». Это будет первое приобретение клуба под нового главного тренера Эрика тен Хага.

По информации журналиста Жерара Ромеро, до конца месяца 24-летний голландец официально оформит переход в английскую команду. Сумма трансфера составит 70-80 миллионов евро.

Действующий контракт де Йонга с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В этом сезоне де Йонг сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 5 голевых передач.