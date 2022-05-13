«Реал» готов предложить Винисиусу Жуниору выгодный контракт

«Реал» готовится сделать выгодное предложение по контракту нападающему Винисиусу Жуниору.

По информации Mundo Deportivo, клуб намерен улучшить условия по контракту бразильскому футболисту, так как он является важной частью команды.

Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.