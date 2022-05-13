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Сегодня, 10:06

«Реал» готов предложить Винисиусу Жуниору выгодный контракт

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Реал» готовится сделать выгодное предложение по контракту нападающему Винисиусу Жуниору.

По информации Mundo Deportivo, клуб намерен улучшить условия по контракту бразильскому футболисту, так как он является важной частью команды.

Текущее соглашение 21-летнего форварда с «Реалом» рассчитано до лета 2024 года. Он выступает за команду с 2018 года.

В сезоне-2021/22 Винисиус сыграл 50 матчей во всех турнирах за мадридский клуб, забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/real-madrid/20220512/1001803498/enorme-salto-calidad-futuro-contrato-vinicius.html
Винисиус Жуниор
Футбол
ФК Реал
0
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 Реал 36 26 6 4 79-30 84
2
 Барселона 36 21 9 6 68-36 72
3
 Атлетико 36 20 7 9 62-41 67
4
 Севилья 36 17 15 4 51-29 66
5
 Бетис 36 18 7 11 60-40 61
6
 Р. Сосьедад 36 16 11 9 37-34 59
7
 Вильярреал 36 15 11 10 60-35 56
8
 Атлетик 36 13 13 10 41-35 52
9
 Осасуна 36 12 11 13 37-47 47
10
 Валенсия 36 10 14 12 45-52 44
11
 Сельта 36 11 10 15 42-41 43
12
 Р. Вальекано 36 11 9 16 36-44 42
13
 Эспаньол 36 10 10 16 39-52 40
14
 Эльче 36 10 9 17 37-50 39
15
 Хетафе 36 8 14 14 32-38 38
16
 Гранада 36 8 13 15 44-59 37
17
 Кадис 36 7 14 15 33-50 35
18
 Мальорка 36 8 9 19 32-62 33
19
 Алавес 36 8 7 21 30-61 31
20
 Леванте 36 6 11 19 44-73 29
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14.05 19:30
Эспаньол – Валенсия
 - : -
14.05 22:00
Сельта – Эльче
 - : -
15.05 19:30
Атлетик – Осасуна
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 - : -
15.05 19:30
Бетис – Гранада
 - : -
15.05 19:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
15.05 19:30
Кадис – Реал
 - : -
15.05 19:30
Леванте – Алавес
 - : -
15.05 19:30
Мальорка – Р. Вальекано
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15.05 19:30
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Карим Бензема

Реал

 27
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 17
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 17
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

 10
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 30 2 6
Жюль Кунде

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Севилья

 30 2 2
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Уго Гильямон

Валенсия

 31 1 9
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