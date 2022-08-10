Бензема обошел Рауля в списке лучших бомбардиров «Реала»

Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче за Суперкубок УЕФА (2:0).

Таким образом, француз обошел форварда Рауля в списке лучших бомбардиров мадридского клуба. На счету француза 324 гола в составе «сливочных».

Бензема перешел в «Реал» в 2009 году. С тех пор он провел за клуб 606 матчей.

На счету Рауля 741 матч и 323 гола. Лидер списка — Криштиану Роналду, у которого 450 голов в 438 матчах.