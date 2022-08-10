Бензема обошел Рауля в списке лучших бомбардиров «Реала»
Нападающий «Реала» Карим Бензема отметился голом в матче за Суперкубок УЕФА (2:0).
Таким образом, француз обошел форварда Рауля в списке лучших бомбардиров мадридского клуба. На счету француза 324 гола в составе «сливочных».
Бензема перешел в «Реал» в 2009 году. С тех пор он провел за клуб 606 матчей.
На счету Рауля 741 матч и 323 гола. Лидер списка — Криштиану Роналду, у которого 450 голов в 438 матчах.
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5
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12
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|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
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|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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