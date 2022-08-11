«Реал» больше не будет подписывать новичков этим летом
Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что мадридская команда больше не будет подписывать новичков этим летом.
«С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой», — цитирует AS Переса.
В это трансферное окно к команде присоединились защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тшуамени.
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|Атлетико
|0
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4
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|Бетис
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|0
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|0
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|Р. Сосьедад
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8
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10
|Осасуна
|0
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11
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|0
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|0-0
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12
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
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|0
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|0
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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