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Сегодня, 06:26

«Реал» больше не будет подписывать новичков этим летом

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Флорентино Перес.
Фото Global Look Press

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что мадридская команда больше не будет подписывать новичков этим летом.

«С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой», — цитирует AS Переса.

В это трансферное окно к команде присоединились защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тшуамени.

Футбол
ФК Реал
Флорентино Перес
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