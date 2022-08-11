«Реал» больше не будет подписывать новичков этим летом

Президент «Реала» Флорентино Перес сообщил, что мадридская команда больше не будет подписывать новичков этим летом.

«С тем составом, который у нас есть, мы больше не рассматриваем никаких подписаний. Мы должны продолжать тренироваться и хорошо управлять этой командой», — цитирует AS Переса.

В это трансферное окно к команде присоединились защитник Антонио Рюдигер и полузащитник Орельен Тшуамени.