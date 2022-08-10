Фанаты «Барселоны» в резкой форме обратились к де Йонгу и Брэйтуэйту на базе клуба
Болельщики «Барселоны» в резкой форме обратились к полузащитнику Френки де Йонгу и нападающему Мартину Брэйтуэйту на базе клуба.
Во время того, как футболисты заезжали на парковку фанаты прокричали де Йонгу: «Снизь зарплату, с***!».
Спустя время в адрес Брэйтуэйта фанаты крикнули: «Убирайся отсюда, с***!».
В клубе пока не комментировали оба инцидента.
Ранее сообщалось, что Брэйтуэйт отказывается уходить из «Барсы», в том числе, не соглашаясь на свободный трансфер, так как намерен получить зарплату за два оставшихся года в полном объеме.
Каталонцы также хотят на 40 процентов снизить зарплату де Йонга и даже собираются аннулировать его действующий контракт.
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4
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11
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12
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
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|0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Вальядолид
|0
|0
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|0
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20
|Жирона
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|12.08
|22:00
|
Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
|
Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
|
Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
|
Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
|- : -
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