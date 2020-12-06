Месси показал худший результат по потерям мяча в этом сезоне
13:13
Капитан «Барселоны» Лионель Месси показал худший результат в текущем сезоне по потерям мяча в матче 10-го тура ла лиги против «Кадиса» (1:2), сообщает Mundo Deportivo.
Форвард в этой игре потерял мяч 29 раз, это антирекордный показатель аргентинца в сезоне-2020/21.
Отметим, что в 9 из 13 матчей в ла лиге и Лиге чемпионов Месси терял мяч чаще остальных футболистов «Барселоны».
После 10 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7 место в турнирной таблице.
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