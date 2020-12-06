Месси показал худший результат по потерям мяча в этом сезоне

Капитан «Барселоны» Лионель Месси показал худший результат в текущем сезоне по потерям мяча в матче 10-го тура ла лиги против «Кадиса» (1:2), сообщает Mundo Deportivo.

Форвард в этой игре потерял мяч 29 раз, это антирекордный показатель аргентинца в сезоне-2020/21.

Отметим, что в 9 из 13 матчей в ла лиге и Лиге чемпионов Месси терял мяч чаще остальных футболистов «Барселоны».

После 10 туров чемпионата Испании «Барселона» занимает 7 место в турнирной таблице.