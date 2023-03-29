Месси готов пойти на значительное снижение зарплаты для возвращения в «Барселону»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси готов пойти существенное снижение зарплаты для возвращения в «Барселону», сообщает инсайдер Жерар Ромеро.

По информации источника, футболист не собирается продлевать контракт с парижанами и ведет активные переговоры с руководством сине-гранатовых.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. В составе каталонской команды он провел 778 матчей, забил 672 гола и отдал 303 голевые передачи.

На данный момент Месси выступает в «ПСЖ», куда перешел в 2021 году. В текущем сезоне он провел за парижан 32 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.