Источник: «Барселона» оформила, но не зарегистрировала переход Иньиго Мартинеса

«Барселона» оформила трансфер защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По данным источника, испанец перейдет в клуб летом. Впрочем, каталонцы пока не зарегистрировали игрока и в случае неудачи отдадут Мартинеса в аренду. Такой пункт прописан в контракте защитника с «Барселоной».

31-летний баск присоединится к каталонцам на правах свободного агента, так как его контракт с «Атлетиком» истекает в конце этого сезона.

Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.