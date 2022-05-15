Лопетеги может покинуть «Севилью» в конце сезона

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги может покинуть клуб, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, 55-летний испанец уйдет из «Севильи» по окончании сезона. При этом контракт специалиста рассчитан до лета 2024 года.

«Севилья» за два тура до конца сезона занимает четвертое место в ла лиге, имея в активе 66 очков.