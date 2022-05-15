«Барселона» обсуждает с «Атлетико» трансфер Феликса

«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику «Атлетико» Жоау Феликсу, сообщает AS.

По информации источника, генеральный директор каталонского клуба Матеу Алемани встречался со своим коллегой из «Атлетико» Мигелем Анхелем Хилем в Мадриде, где они обсуждали возможный переход 22-летнего португальца.

Отмечается, что полузащитник не против перехода в «Барселону».

При этом, Алемани и Хиль не обсуждали возможный обмен нападающего Антуана Гризманна, права на которого принадлежат каталонцам, на форварда мадридцев Альваро Морату, выступающего в аренде в «Ювентусе».

В нынешнем сезоне Феликс забил 10 мячей и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за «Атлетико» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.