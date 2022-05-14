«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью в чемпионате Испании

«Эспаньол» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 37-й минуте счет открыл Макси Гомес из «Валенсии». На 45-й минуте сравнял нападающий «Эспаньола» Гомес Рауль де Томас.

«Эспаньол» набрал 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Валенсии» 45 очков и 10-я позиция.