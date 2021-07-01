Лапорта считает, что английские клубы пожалеют о выходе из Суперлиги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу решения английских клубов покинуть Суперлигу. Изначало в проекте заинтересованность выразили «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».

«Рано или поздно английские клубы пожалеют о своем решении», — цитирует El Transistor Лапорту.

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«Tarde o temprano los clubes ingleses se arrepentir? de la decisi?n que han tomado» pic.twitter.com/ry1ckWpZEk — El Transistor (@ElTransistorOC) June 30, 2021

Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.