Лапорта считает, что английские клубы пожалеют о выходе из Суперлиги
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался по поводу решения английских клубов покинуть Суперлигу. Изначало в проекте заинтересованность выразили «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм».
«Рано или поздно английские клубы пожалеют о своем решении», — цитирует El Transistor Лапорту.
Проект Суперлиги анонсировали 19 апреля как элитное соревнование топ-клубов Европы, которое планировалось проводить параллельно с еврокубками и национальными первенствами. Инициатива встретила негативную реакцию со стороны лиг и УЕФА. Изначально в турнире хотели участвовать 12 команд, но через два дня проект приостановили, а девять клубов вышли из него. «Реал», «Барселона» и «Ювентус» отказались это делать.
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