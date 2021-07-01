«Арсенал» сделал официальное предложение «Сассуоло» по трансферу Локателли

«Арсенал» интересуется игроком «Сассуоло» Мануэлем Локателли, сообщает Goal.

По данным источника, лондонский клуб уже сделал официальное предложение «Сассуоло». Руководство «канониров» считает, что «Арсенал» именно тот клуб, в котором должен выступать 23-летний полузащитник.

Сегодня, 1 июля, сообщалось, что Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 миллиона евро в год.

В минувшем сезоне хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На чемпионате Европы игрок оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).