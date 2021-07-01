«Арсенал» сделал официальное предложение «Сассуоло» по трансферу Локателли
09:08
«Арсенал» интересуется игроком «Сассуоло» Мануэлем Локателли, сообщает Goal.
По данным источника, лондонский клуб уже сделал официальное предложение «Сассуоло». Руководство «канониров» считает, что «Арсенал» именно тот клуб, в котором должен выступать 23-летний полузащитник.
Сегодня, 1 июля, сообщалось, что Локателли согласовал личный контракт с «Ювентусом» с зарплатой в 3 миллиона евро в год.
В минувшем сезоне хавбек сыграл 34 матча во всех турнирах на клубном уровне, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. На чемпионате Европы игрок оформил дубль в ворота сборной Швейцарии (3:0).
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