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Президент «Барселоны» уверен, что Месси останется

01:13
Лионель Месси. Фото Instagram
Лионель Месси. Фото Instagram
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассчитывает на продление контракта с нападающим Лионелем Месси. Официально у аргентинца 1 июля закончился договор с каталонцами.

«Мы хотим, чтобы Лионель Месси остался, а Лео хочет остаться. Все идет по плану — у нас есть проблема с финансовым Fair Play, поэтому находимся в процессе поиска наилучшего решения для обеих сторон», — приводит в Twitter слова Лапорты журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что каталонцы собираются предложить Месси десятилетнее соглашение, согласно которому форвард до 2023 года будет играть за «Барселону», затем отправится в клуб MLS «Интер Майами», а после этого займет административную должность в «Барсе». За первые четыре года шестикратный обладатель «Золотого мяча» заработает 240 миллионов евро.

34-летний аргентинец выступает за «Барселону» с 2005 года. В завершившемся сезоне он забил 38 мячей и отдал 14 передач в 47 матчах.

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Евгений Козинов все материалы автора

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