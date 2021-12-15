Лапорта: «Хотели бы видеть Агуэро подольше в составе «Барсы», но думаем, он принял правильное решение»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Серхио Агуэро завершить карьеру.

«Я сейчас здесь, с тобой, но «Индепендьенте», «Атлетико», «Манчестер Сити» или сборная Аргентины тоже могли бы быть здесь, с тобой. Мы бы хотели видеть тебя подольше в «Барсе», но думаем, что ты принял правильное решение. У тебя есть наша поддержка, когда она тебе понадобится. Ты внес огромный вклад в футбол. Мы бы хотели, чтобы ты присоединился к нам намного раньше, когда еще был игроком «Атлетико Мадрид», — приводит слова Лапорты сайт «Барселоны».

В среду, 15 декабря, аргентинский футболист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.