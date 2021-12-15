«Бетис» готов продлить контракт с Фекиром до 2026 года

«Бетис» близок к продлению контракта с полузащитником Набилем Фекиром, сообщает Goal.

По информации источника, французский защитник может заключить соглашение с клубом до 2026 года.

Нынешний контракт 28-летнего футболиста действует до конца июня 2023 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Фекир выступает за «Бетис» с лета 2019 года. В сезоне-2021/22 он сыграл 19 матчей за команду во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.