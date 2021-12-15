Футбол
Испания
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Испания

«Теперь в твоей жизни наступает новый этап». Месси обратился к Агуэро

16:34
Серхио Агуэро и Лионель Месси. Фото Getty Images
Серхио Агуэро и Лионель Месси. Фото Getty Images
Теги:

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о том, что нападающий Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру.

«Практически всю карьеру вместе, Кун... У нас были прекрасные взлеты и падения, но все это нас только объединило и сделало друзьями.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии... Мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что любишь больше всего.

Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего в новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной», — написал Месси в Instagram.

В среду, 15 декабря, аргентинский футболист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Врач назвала способ навсегда избавиться от жира на животе
1
1
Реклама