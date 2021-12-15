«Теперь в твоей жизни наступает новый этап». Месси обратился к Агуэро

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси отреагировал на новость о том, что нападающий Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру.

«Практически всю карьеру вместе, Кун... У нас были прекрасные взлеты и падения, но все это нас только объединило и сделало друзьями.

После огромной радости от недавней победы на Кубке Америки, после всех твоих достижений в Англии... Мне больно видеть, как ты вынужден прекратить делать то, что любишь больше всего.

Конечно, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Теперь в твоей жизни наступает новый этап. Я уверен, что ты будешь идти дальше с улыбкой.

Желаю тебе всего лучшего в новом этапе жизни! Я очень тебя люблю, мой друг. Мне будет не хватать тебя на поле, буду скучать по нашему времени в сборной», — написал Месси в Instagram.

В среду, 15 декабря, аргентинский футболист объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

30 октября в конце первого тайма матча чемпионата Испании «Барселона» — «Алавес» (1:1) 33-летний Агуэро покинул поле из-за болей в груди. В результате медицинского обследования форварду диагностировали сердечную аритмию.