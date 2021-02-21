Кумана ничья с «Кадисом» расстроила больше поражения от «ПСЖ»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:1) рассказал, как отреагировал на упущенную победу.

«Мы потеряли два очка в игре, которую контролировали. Мы потеряли 5 очков в двух матчах с «Кадисом», это непозволительно, — приводит AS слова Кумана. — Наверное, я расстроен больше, чем во вторник (после поражения 1:4 от «ПСЖ» в Лиге чемпионов)».

«Кадис» сравнял счет на 89-й минуте матча с пенальти. В матче первого круга «Барселона» уступила 1:2.

После 23 матчей «Барселона» с 47 очками идет на третьем месте. «Кадис» набрал 25 очков в 24 играх и расположился на 14-м месте.