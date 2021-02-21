«Барселона» потеряла очки в матче с «Кадисом»
«Барселона» на свое поле принимала «Кадис» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.
В середине первого тайма форвард каталонцев Лионель Месси реализовал пенальти, открыв счет в матче.
Это был 73-й удар аргентинца с точки за время выступлений в чемпионате Испании. Он побил рекорд экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду (72).
Однако в самой концовке встречи «Кадис» сравнял счет, также реализовав пенальти.
«Барселона» прервала серию из семи матчей из побед. Команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.
Чемпионат Испании. Лига 1
24-й тур
«Барселона» — «Кадис» — 1:1 (1:0)
Голы: Месси, 32 — с пенальти (1:0). Фернандес, 89 — с пенальти (1:1).
«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65), Дембеле (Пуч, 80), Педри (Тринкан, 74).
«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро, Гарридо (Фернандес, 58), Негредо (Лосано, 59), Переа (Йенссон, 76), Собрино, Санчес (Алехо, 63), Искиэрдо (Хосе Мари, 58).
Предупреждения: Алехо, 82. Хосе Мари, 85.
Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).
21 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2020-2021/
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