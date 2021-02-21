«Барселона» потеряла очки в матче с «Кадисом»

«Барселона» на свое поле принимала «Кадис» в матче 24-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 1:1.

В середине первого тайма форвард каталонцев Лионель Месси реализовал пенальти, открыв счет в матче.

Это был 73-й удар аргентинца с точки за время выступлений в чемпионате Испании. Он побил рекорд экс-нападающего «Реала» Криштиану Роналду (72).

Однако в самой концовке встречи «Кадис» сравнял счет, также реализовав пенальти.

«Барселона» прервала серию из семи матчей из побед. Команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

Чемпионат Испании. Лига 1

24-й тур

«Барселона» — «Кадис» — 1:1 (1:0)

Голы: Месси, 32 — с пенальти (1:0). Фернандес, 89 — с пенальти (1:1).

«Барселона»: тер Штеген, Пике, Жорди Альба, Лангле, Дест (Мингеса, 80), Бускетс (Пьянич, 65), де Йонг, Месси, Гризманн (Брэйтуэйт, 65), Дембеле (Пуч, 80), Педри (Тринкан, 74).

«Кадис»: Ледесма, Карселeн, Эспино, Фали, Мауро, Гарридо (Фернандес, 58), Негредо (Лосано, 59), Переа (Йенссон, 76), Собрино, Санчес (Алехо, 63), Искиэрдо (Хосе Мари, 58).

Предупреждения: Алехо, 82. Хосе Мари, 85.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

21 февраля. Барселона. Стадион «Камп Ноу».