Куман: «Уверен, что мы подарим фанатам много радости, несмотря на уход Месси»
23:21
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об уходе из команды нападающего Лионеля Месси и будущем «сине-гранатовых».
«Несмотря на уход Месси, мы с нетерпением ждем начала сезона. Мы уверены, что подарим фанатам много радости в предстоящем сезоне. Молодые игроки — это будущее нашей команды», — приводит Goal слова Кумана.
5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/koeman-theres-no-messi-but-barcelona-are-excited-about-this/19upfetwn2t8r1x2qel9rg2gnu
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