Куман: «Уверен, что мы подарим фанатам много радости, несмотря на уход Месси»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об уходе из команды нападающего Лионеля Месси и будущем «сине-гранатовых».

«Несмотря на уход Месси, мы с нетерпением ждем начала сезона. Мы уверены, что подарим фанатам много радости в предстоящем сезоне. Молодые игроки — это будущее нашей команды», — приводит Goal слова Кумана.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.