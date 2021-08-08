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Куман: «Уверен, что мы подарим фанатам много радости, несмотря на уход Месси»

23:21
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об уходе из команды нападающего Лионеля Месси и будущем «сине-гранатовых».

«Несмотря на уход Месси, мы с нетерпением ждем начала сезона. Мы уверены, что подарим фанатам много радости в предстоящем сезоне. Молодые игроки — это будущее нашей команды», — приводит Goal слова Кумана.

5 августа «Барселона» объявила об уходе 34-летнего аргентинского футболиста. Месси покинул сине-гранатовых из-за финансовых и структурных ограничений, которые существуют в чемпионате Испании.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/koeman-theres-no-messi-but-barcelona-are-excited-about-this/19upfetwn2t8r1x2qel9rg2gnu

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Иван Торопцев все материалы автора

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