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«Барселона» обыграла «Ювентус» в матче за Кубок Гампера

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&quot;Барселона&quot; обыграла &quot;Ювентус&quot;. Фото ФК "Барселона"
&amp;quot;Барселона&amp;quot; обыграла &amp;quot;Ювентус&amp;quot;. Фото ФК &quot;Барселона&quot;
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В матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» выиграла у «Ювентуса» (3:0)

На третьей минуте счет открыл Мемфис Депай. Мартин Брэйтуэйт на 57-й минуте забил второй мяч. Третий год в концовке забил Рики Пуч.

Ранее стало известно, что «Барсу» покинет Лионель Месси. Аргентинский форвард сегодня провел прощальную пресс-конференцию.

Кубок Жоана Гампера

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 3, Брэйтуэйт, 57, Пуч, 90+2

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Евгений Петров все материалы автора

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