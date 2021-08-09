«Барселона» обыграла «Ювентус» в матче за Кубок Гампера

В матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» выиграла у «Ювентуса» (3:0)

На третьей минуте счет открыл Мемфис Депай. Мартин Брэйтуэйт на 57-й минуте забил второй мяч. Третий год в концовке забил Рики Пуч.

Ранее стало известно, что «Барсу» покинет Лионель Месси. Аргентинский форвард сегодня провел прощальную пресс-конференцию.

Кубок Жоана Гампера

«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 3:0 (1:0)

Голы: Депай, 3, Брэйтуэйт, 57, Пуч, 90+2