«Барселона» обыграла «Ювентус» в матче за Кубок Гампера
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В матче за Кубок Жоана Гампера «Барселона» выиграла у «Ювентуса» (3:0)
На третьей минуте счет открыл Мемфис Депай. Мартин Брэйтуэйт на 57-й минуте забил второй мяч. Третий год в концовке забил Рики Пуч.
Ранее стало известно, что «Барсу» покинет Лионель Месси. Аргентинский форвард сегодня провел прощальную пресс-конференцию.
Кубок Жоана Гампера
«Барселона» (Испания) — «Ювентус» (Италия) — 3:0 (1:0)
Голы: Депай, 3, Брэйтуэйт, 57, Пуч, 90+2
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