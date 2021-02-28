Кроос заявил, что не призывал Алабу перейти в «Реал»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не призывал защитника «Баварии» Давида Алабу перейти в «Королевский клуб».

«Я ничего не знаю. Не говорил с Давидом, он мне тоже не звонил. Думаю, он достаточно взрослый, чтобы решать самостоятельно. Не знаю, какие еще у него есть предложения. Если бы я говорил с ним, то знал, в чем дело, но я знаю о ситуации из СМИ», — цитирует Goal Крооса.

16 февраля Алаба объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Баварию». Позже журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник продолжит карьеру в «Реале». Кроос и Алаба вместе выступали за «Баварию».