Кроос заявил, что не призывал Алабу перейти в «Реал»
Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что не призывал защитника «Баварии» Давида Алабу перейти в «Королевский клуб».
«Я ничего не знаю. Не говорил с Давидом, он мне тоже не звонил. Думаю, он достаточно взрослый, чтобы решать самостоятельно. Не знаю, какие еще у него есть предложения. Если бы я говорил с ним, то знал, в чем дело, но я знаю о ситуации из СМИ», — цитирует Goal Крооса.
16 февраля Алаба объявил, что по окончании текущего сезона покинет «Баварию». Позже журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что защитник продолжит карьеру в «Реале». Кроос и Алаба вместе выступали за «Баварию».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en-gb/news/kroos-not-playing-agent-real-madrid-alaba-offers/rruvirsbtui7zaakgevpf542
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